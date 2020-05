Tak Rafał Trzaskowski nielegalnie zbiera podpisy

n 27.5.20 18:55

A niech zbiera... Będziemy się denerwować z byle czego? Chociaż to jest interesujące w takim razie jak ci "obrońcy praworządności" się wytłumaczą z tego...



No bo w zasadzie z punktu widzenia formalnego - przecież to totalniactwo to formaliści i jak rzekła była była kandydacica (lewaczki zadowolone?) na Urząd Prezydenta, "Konstytucja jest ważniejsza od życia ludzkiego"... no cóś w tym rodzaju - to zachodzi pytanie czy tak zbierane nielegalnie podpisy są ważne? He, he, he...