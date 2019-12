Ile kosztuje PO nowy ,,Miś'' Schetyny

Felek 16.12.19 10:29

A jak tam fundacje PiS na ktore zrzucaja sie wszyscy Polacy? Ile to juz milonow przejadala Polska Fundacja Narodowa na niewiadome cele? Placenie milonow zlotych jakiejs firmie PR z USA za 30 sekundowe spoty ktore maja po kilka tysiecy wyswietlen i ktore mogli by zrobic studenci filmowki/marketingu z Polski za duzo mniej. Przypominam ze Polska po zerwaniu umowy z firma nadal placila przez 6 miesiecy grube milony tej firmie. Fundacja placila za prywatne loty Janningera ktory nie pracowal juz dla Macierwicza i placila za wiele innych bezsensownych rzeczy pod przykrywka "Promowanie Polski na Swiecie". Placila czyli my wszyscy placilismy i placimy dalej....