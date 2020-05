Sztabowiec Kidawy: ,,je....ć ją nożem'' o działaczce prolife

Na Twitterze Czechowicz w odniesieniu do działaczki prolife umieścił następujący wpis:

- Ok, przeczytałem, ughhhhhh. Baba w*****a się w decyzje kobiecie, która nie chciała dziecka. J***ć ją nożem

Odniósł się do tego Dariusz Matecki, radny PiS ze Szczecina. Matecki pyta też prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz wiceprzewodniczącego Rady Warszawy Sławomira Potapowicza czy nadal współpracują z Czechowiczem:

- Koalicjo Obywatelska, czy to Wasz kandydat-sztabowiec chce »jebać nożem« działaczkę prolife?

Koalicjo Obywatelska, czy to Wasz kandydat-sztabowiec chce "jebać nożem" działaczkę prolife? Panowie @trzaskowski_ , @S_Potapowicz współpraca trwa? Miejsce w ratuszu jest? Oczywiście jako @OMAntypolonizmu będziemy interweniować. pic.twitter.com/upfpOPZ4gJ

Co zrobi Platforma Obywatelska z Kacprem Czechowiczem? Ukaże i zrezygnuje z niego, czy może będzie go bronić do upadłego swoich, żeby utrzymać dotychczasowe „standardy”?