Szokujące. Zgwałcił i zabił chłopca, sąd obniżył mu karę. Duda oburzony, a Kidawa: Nie komentuję wyroków sądu

matis89 6.2.20 19:07

Jak lewactwo wspiera seksualizacjię dzieci pedofilskim programem od WHO, jak popierają adopcję dzieci przez sodomitów to nic dziwnego że takich łagodzących bestialstwo wyroków nie chcą komentować. A do tego jakiś zagraniczny więc multikulti by skrytykowali. No nie wypada.