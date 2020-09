Szokujące. Trwa proces kanonizacyjny… brazylijskiego nazisty i komunisty

Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych (KSK) otwarła proces kanonizacyjny brazylijskiego arcybiskupa Héldera Câmary, zwolennika nazizmu, a potem komunizmu, krytykującego m.in. naukę moralną Kościoła – informuje portal „Church Militant”. Sprawę odkrył w lipcu Raymond de Souza, kawaler Zakonu Maltańskiego, który znał dobrze arcybiskupa, od czasów kiedy począwszy od roku 1969 współpracował ze Stowarzyszeniem Obrony Tradycji, Rodziny i Własności w Brazylii.

De Souza wspomina, że oglądał debatę telewizyjną, której tematem była kwestia „Czy katolik może być socjalistą”. W trakcie oglądania programu dowiedział się, że arcybiskupa Câmarę ogłoszono sługą Bożym, co przyjął z szokiem. Jak podaje portal, „De Souza wyraża zdumienie, w jaki sposób sprawa Câmary może się toczyć w KSK w obliczu góry niezbitych dowodów przeciwko dysydenckiemu, pro-komunistycznemu prałatowi”.

Wstrząśnięty wiadomością de Souza sporządził raport na temat brazylijskiego prałata, w którym wylicza argumenty przeciwko niemu. Jak się okazuje abp Câmara nie tylko popierał komunistyczne reżymy, takie jak Chiny, Związek Sowiecki, czy Kubę, ale jeszcze wcześniej był „pronazistowskim bojówkarzem”. „Jego pro-nazistowskie przekonania były tak głębokie, że został wyświęcony na księdza mając na sobie mundur bojówek integralistów – mającą złą sławę zieloną koszulę” – pisze de Souza. W roku 1946 Stolica Apostolska odmówiła mianowania go biskupem pomocniczym w związku z jego wcześniejszym pronazistowskim zaangażowaniem.

Jak oświadczył de Souza: „Jako Brazylijczyk z urodzenia i – z łaski Boga – rzymski katolik pod względem przekonań, publicznie i z całą energią walczących katolików sprzeciwiam się beatyfikacji Dom Héldera Câmary – tego dysydenckiego arcybiskupa, który otwarcie opowiadał się za święceniami kapłańskimi dla kobiet, rozwodami, sprzeciwiał się papieskiej nauce o antykoncepcji i promował chiński i kubański komunizm na zaplanowanych wystąpieniach na całym świecie”.

De Souza przekazał wszelkie posiadane informacje na temat brazylijskiego prałata nuncjuszowi apostolskiemu w Stanach Zjednoczonych, abp. Christophe’owi Piere z nadzieją, że prześle one te dane kardynałowi Giovanniemu Angelo Becciu, który jest prefektem KSK, co z kolei przyczyni się do zatrzymania całego procesu. De Souza modli się także, by „herezjarchowie, którzy nauczają takich błędów, działając wewnątrz Kościoła – a których Dom Hélder Câmara był tragicznym i publicznym przykładem – nigdy nie byli wyniesieni na ołtarze, aby nie doszło do wielkiego zgorszenia wśród ludu Bożego”.

jjf/ChurchMilitant.com