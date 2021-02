Szokujące „morsowanie” Szpilki. To mógł być ostatni skok [Wideo]

W sieci wybuchła burza po opublikowaniu przez polskiego pięściarza Artura Szpilkę nagrania, na którym możemy zobaczyć jak wskakuje on do przerębla wydrążonego na zamarzniętym jeziorze. Co szczególnie niebezpieczne w takich sytuacjach – jak podkreślają internauci – to fakt, że pięściarz skakał pod lód bez liny zabezpieczającej.

- To mógł być jego ostatni skok w życiu – oceniają eksperci.

Na sportowca wylała się fala krytyki, a on sam nagranie szybko usunął.

- Do tragedii mogło dojść zanim jeszcze znalazł się pod wodą. Mógł poślizgnąć się na pomoście przy rozbiegu lub skacząc uderzyć w taflę lodu, co mogło spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu i skończyć się na wózku inwalidzkim - powiedział w rozmowie z portalem Onet.pl Mariusz Żołędziewski z Regionalnego WOPR w Częstochowie.

Jak ocenił ekspert, Szpilka przebywając pod lodem musiał szukać miejsca, gdzie znajduje się przerębla, ponieważ skoczył „na skos” i mógł być nawet kilka metrów dalej.

Szpilka. Na ukos pod lód bez liny. Debil. No debil. Więcej szczęścia niż rozumu 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️#morsowanie pic.twitter.com/SdsBs1S5b6 — Sycylia (@sycylia6_) January 30, 2021

Pod lodem jest ciemno i człowiek szybko może się pogubić w którą stronę wypłynąć. Szok termiczny może wystąpić itd. Jak taką osobę niby mają wyciągnąć? — Sycylia (@sycylia6_) January 30, 2021

mp/onet.pl/twitter