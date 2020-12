Szok! Tak warszawski Ratusz ,,zachęca'' do kolędowania?

- Prezydent Trzaskowski zaprasza na kolędowanie. Bez Boga oczywiście. Znajoma poprosiła, byście państwo zwrócili uwagę na gest dziecka. Upiorny ten świat lewactwa – pisze na Twitterze redaktor Wojciech Biedroń.

Na zdjęciu widać dwie dorosłe osoby i dwójkę dzieci. Wszyscy mają czerwone twarze, a postać wyglądająca na chłopca pokazuje dłońmi charakterystyczny wulgarny gest.

- Zapraszamy wszystkich warszawiaków do wspólnego kolędowania. Znaleźliśmy sposób na to, by mimo dzielącego nas dystansu, nasze głosy zabrzmiały w harmonii. Rodzinne kolędowanie stanowi ważną część świątecznej tradycji. Pierwsza zaintonowana kolęda przy wigilijnym stole zawsze jest emocjonującym momentem. Wspólne śpiewanie kolęd staje się mostem łączącym pokolenia. Czymś, co pozwala czuć się częścią wspólnoty – piszą organizatorzy.

Pocieszające może być to, że osoby wyglądają jednak na rodzinę tradycyjną, w której jest postać mężczyzny, kobiety, córki i syna. Wygląda na to, że ideologia gender przegrywa z tradycyjnymi polskimi wartościami rodzinnymi. Musieli więc przynajmniej spróbować odegrać się na kolędach i Kościele. Żenujące! Tandeta!

mp/twitter/fronda.pl