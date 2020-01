Szef MON: Jutrzejszy dzień przejdzie do historii Wojska Polskiego

ktoś tam 30.1.20 10:50

Ale uważasz, że armia potrzebna, że Polski należy bronić militarnie jakby co? No to w takim razie, żeby było i tanio i obronnie to zawsze możemy uzbroić się w maczugi. Nie podatne na cyberatak a zaoszczędzone pieniądze będą na szpitale. Proponuję hasło:

maczuga w każdym domu. Prawie Szwajcaria. Była już "Druga Japonia", druga "Zielona Wyspa" to i może być "Druga Szwajcaria". A co, chcącemu nie dzieje się krzywda.



Aha, mniemam, że Rosjanie jednak pracują nad nowymi modelami maczug, więc nie wiem czy aktualne modele nie będą już za dwa lata przestarzałe. No i znowu wydatki... a miało być więcej szpitali...