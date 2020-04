Szef Bundestagu: Ochrona życia nie za wszelką cenę

Pandemia koronawirusa pokazała, że mimo wszystko, dla współczesnego świata życie ma wartość. W ogarniętych pandemią państwach wprowadzono obostrzenia radykalnie uderzające w gospodarkę, aby ratować ludzkie życie. Pieniądze okazały się mniej ważne od życia. Jednak nie wszyscy podzielają to zdanie. Według szefa Bundestagu, chroniąc życie ludzi, nie można zatracić gospodarki.

-„Kiedy słyszę, że wszystko inne musi być podporządkowane ochronie życia, to muszę powiedzieć: ta absolutyzacja nie jest słuszna”.

-„Jeżeli w ogóle w naszej konstytucji istnieje jakaś absolutna wartość, to jest nią godność człowieka. Ona jest nienaruszalna. Ale ona nie wyklucza, że będziemy musieli umrzeć”.

-„Nadal największym problemem jest nie tylko pandemia, ale również zmiany klimatyczne, utrata różnorodności biologicznej, wszystkie te szkody, które my ludzie, a przede wszystkim my Europejczycy, aż do przesady wyrządzamy przyrodzie” – mówił.