Szczepionka na koronawirusa już gotowa! ,,90 proc. skuteczności’’

Amerykańska firma Pfizer przekazała dziś, że szczepionka przeciwko koronawirusowi, nad której projektem pracuje, ma ponad 90 proc. skuteczności. Koncern zapowiada, że w 2021 roku może wyprodukować nawet 1,3 mld dawek szczepionki.

Pfizer to pierwszy koncern farmaceutyczny, który opublikował dane o przeprowadzonych z sukcesem badaniach klinicznych szczepionki przecie COVID-19. Firma przekonuje, że w trakcie badań nie stwierdzono niczego, co mogłoby budzić obawy. Jeszcze w tym miesiącu firma zwróci się o zezwolenie na awaryjne dopuszczenie substancji do użytku w USA.

Jak przekonuje jeden z pracujących nad projektem naukowców Bill Gruber, dzięki temu dokonaniu wyjdziemy z sytuacji, w której się znaleźliśmy. Pfizer zawarł już umowę ze Stanami Zjednoczonymi na 100 mln dawek szczepionki.

