Szczecin. Kolejna bezczelna dewastacja pomnika św. Jana Pawła II

- Dziś w Szczecinie zdewastowano Pomnik Św. Jana Pawła II. Symboliczne, że zamazano napis: „Rodzina silna Bogiem, kraj silny rodziną” - informuje na Twitterze Dariusz Matecki. Dodaje także, ze policja po przyjęciu zgłoszenia stawiła się na miejscu zdarzenia. Matecki zapowiada takżę zawiadomienie prokuratury.

W dość zagadkowy sposób o tym incydencie napisał także kolektyw „Stop bzdurom”. Organizacja chwali się, że informację o zdewastowaniu pomnika św. Jana Pawła II otrzymała drogą mailową.

- „Liderki” Stop Bzdurom informują, że jakieś osoby wysyłają im na skrzynkę różne rzeczy. Tak więc wstawiają tutaj: „… a dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak: księża ruchają małe dzieci. Kościół katolicki o tym, wie i chroni pedofilii. Dlatego zachęcamy do naprawy i uzupełniania wybrakowanych pomników Jana Pawła. W niektórych brakuje dosłownie paru słów. Jeśli ktoś ma ból dupy, że to pomnik, to niech pomyśli o dzieciach, które nie były odlane z brązu czy betonu, a wyrządzono im krzywdę, wykorzystując przy tym swój autorytet. Z wyrazami pogardy. Tęczu” - możemy przeczytać na profilu kolektywu na Facebooku.

- Jako Liderki oczywiście jesteśmy oburzone. Domagamy się legalizacji albo i delegalizacji. W sumie nie ważne. Powołamy radę w tej sprawie. Albo innej. Wam powodzenia na mieście – piszą dalej.

‼️Dziś w Szczecinie zdewastowano Pomnik Św. Jana Pawła II. Symboliczne, że zamazano napis: "Rodzina silna Bogiem, kraj silny rodziną". pic.twitter.com/YiICFjLhRS — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) January 12, 2021

