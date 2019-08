Synod amazoński. Co powiedziałby Benedykt XVI?

Jarek 10.8.19 20:44

„Marsz ku Synodowi Amazońskiemu coraz bardziej rozumiany jest jako zażarta bitwa, której epicentrum stanowią Niemcy, i w której stawka jest bardzo wysoka: istota misji Jezusa, a zatem także Kościoła”



Na początku - wierzę w Boga, ale przestaję wierzyć w obecną wersję KK, z "urzędnikami" typu Jędraszewski i jemu podobni.

Pisałem już kiedyś, że fascynują mnie początki chrześcijaństwa (te do 3-go wieku naszej ery). Wiele na ten temat czytałem i odwiedziłem kilka takich miejsc.



To co widzę w polskim KK, to coś, co trudno jest pogodzić podstawami i dogmatami wiary.

Już samo to, że ponad 200 lat była przerwa w pontyfikacie (od 199 roku do coś tam ponad 400). Sądzę, że przez te lata wiele zatracono z postawy pierwszych chrześcijan, zwłaszcza przykazania miłości, które zostawił na Chrystus.



Kanon współczesnej Biblii został przyjęty ostatecznie na Soborze trydenckim w XVI w.

Czyli ponad 200 lat przerwy, od tych, którzy pamiętali Chrystusa i Apostołów poprzez przekaz pisany i ustny.

Ponoć Synod kartagiński uznał Kanon Nowego Testamentu w roku 397 naszej ery. Ale pod przewodnictwem następcy Św. Piotra, czy też nie?



Po ponad 1400 latach od pontyfikatu zakończonego w 199 roku, kilku facetów decyduje, które księgi są właściwe. Pytanie: właściwe dla kogo.

Pamiętajmy, że w ówczesnych czasach Kościół dzierżył władzę absolutną.

Myślę, że nieźle nakombinowali aby mieć spokój z maluczkimi:

- kara wiecznego potępienia załatwia problem z ok. 60% społeczeństwa;

- 20 % myślących i wykształconych (w różny sposób), z większą dozą wolnej woli, można jakoś opanować, a jeśli nie, to zawsze można im zarzucić: magię, wiarołomstwo, lewactwo. Kiedyś palono takich na stosach;

- pozostałe 20% bandytów, karano śmiercią, lochem, torturowano wcześniej. Teraz KK ubolewa, że nie ma kary śmierci.



Na każdy problem człowieka jest odpowiedź, co, do której nie można się przyczepić:

- jeśli człowiekowi się nie wiedzie, lub jest chory - odpowiedź: "to Bóg najbardziej kocha właśnie Ciebie, teraz cierpisz, ale po śmierci będziesz w raju"

- jeśli sąsiadowi się lepiej wiedzie, niż drugiemu - odpowiedź: "Sąsiad za tego życia odbiera już swoją nagrodę, po śmierci będzie się smażył w ogniu piekielnym"



No i wisienka na torcie - gwałcenie wolnej woli nadanej człowiekowi przez Boga, obowiązkiem posłuszeństwa, często osobom niezrównoważonym psychicznie - jak pokazuje historia.



Nie martwcie się o moje zbawienie. Jak każdy człowiek grzeszę - korzystam z wolnej woli.

Jak napisał Św. JPII: "Wolna wola sprawia, że człowiek znajduje się w szczególnej relacji do Boga: Bóg traktuje człowieka jako suwerennego partnera, któremu proponuje przymierze. Dzięki wolnej woli człowiek może przyjąć lub odrzucić Boże propozycje, a nawet sprzeniewierzyć się Jego woli, grzesząc."



A Chrystus powiedział: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”.

No to synodujcie się.