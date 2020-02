Św. Walenty, obrońco chrześcijaństwa, módl się za nami!

Artur 14.2.20 8:46

Wspaniały patron dzisiejszego dnia. Iluż to ludzi w naszym Kościele oddało swoje życie za wiarę?

Dziś wielu osobom nie chce się ruszyć z kanapy żeby uczcić Pana Boga podczas Mszy św. Nie rusza ich nawet to, że zaniechanie uczestnictwa a nawet spóźnienie się na Mszę niedzielną jest grzechem ciężkim. Wielu zatraca swoje szanse na życie wieczne odkładając modlitwy i Msze na potem, gdy będą już na emeryturze. A wtedy zwykle bywa za późno bo już nie te siły, schorzenia kostne i krążeniowe itd.

Korzystajmy z tego daru jakim jest możliwość uczestnictwa w liturgii Kościoła, oddając cześć i chwałę naszemu miłosiernemu Bogu, Jezusowi i Duchowi Świętemu, póki mamy na to czas.