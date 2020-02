Sukces Dawida Kubackiego. 10 podium z rzędu

Po dzisiejszych zawodach doszło też do przetasowań w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kubacki przeskoczył Kobayashiego - teraz to on znajduje się na miejscu trzecim. Do drugiego Karla Geigera trafi już tylko 67 punktów, a do pierwszego Stefana Krafta tylko 77 punktów. Szósta lokatę zajmuje Kamil Stoch, a Piotr Żyła jest 13.