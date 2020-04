,,Strefa zamknięta''. Zapraszamy na film Anity Gargas

„Miejsce katastrofy jest strefą zamkniętą dla prokuratorów. Ale jest też strefą zamkniętą dla zwykłych osób, które chciałyby uczcić to miejsce” - mówi w najnowszym filmie Anity Gargas matka młodej stewardesy, która zginęła w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Co rodziny ofiar przeżywały w pierwszych godzinach po katastrofie? Jak przebiegał wyjazd do Moskwy w celu identyfikacji zwłok? W jaki sposób w Moskwie i Smoleńsku swoje postępowania prowadzili Rosjanie? Co działo się po przylocie trumien do Polski? W jaki sposób przechowywany jest wrak Tupolewa? Jak dziś wygląda lotnisko Siewiernyj i teren katastrofy?