Strajk kobiet. Drastyczny spadek zainteresowania w sieci

Można by powiedzieć, że ze strajkiem kobiet jest jak ze słomą – bardo szybko się zapala i bardzo szybko gaśnie. Oto po zaledwie dwóch tygodniach od rozpoczęcia, do którego jako pretekst posłużył wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający jako niekonstytucyjną tzw. Przesłankę eugeniczną do wykonywania aborcji, dane ruchu w sieci wskazują, że zainteresowanie tematem spadło drastycznie.

We wpisie Polityki w sieci na Twitterze czytamy:

🔴BUM🔴

Zasięg i zainteresowanie tematem #StrajkKobiet w polskich social media spadły do poziomu sprzed wydania wyroku.

➡️zasięg ost 24h - 47MLN / 204K wzmianek pic.twitter.com/Rcx9E7g5mn — Polityka w sieci (@Polityka_wSieci) November 6, 2020

mp/twitter/polityka w sieci