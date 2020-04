Sprzedawał ,,lek na koronawirusa''. Grozi mu 8 lat odsiadki

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku 25 kwietnia 2020 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 49-letniego Tomasza D. w związku z oszustwami przy oferowaniu na sprzedaż substancji mającej rzekomo zapobiegać oraz zwalczać wirusa SARS-CoV-2. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator skierował do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.

Śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. W toku postępowania ustalono, że mężczyzna za pośrednictwem strony internetowej oraz portali społecznościowych oferował do sprzedaży preparat, który miał stanowić produkt leczniczy zapobiegający zakażeniu oraz zwalczający wirusa SARS-CoV-2.

Mężczyzna rozprowadzał preparat za pośrednictwem prowadzonej przez siebie fundacji. Cena najmniejszej oferowanej dawki preparatu wynosiła 350 zł. Wpłaty dokonywane były tytułem darowizny na cele statutowe fundacji. Mężczyzna nie posiadał pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu. Ponadto ustalono, że 49-letni mężczyzna oszukał co najmniej 6 osób i usiłował oszukać kolejną osobę oferując im preparat. Łączna kwota wpłat dokonanych przez pokrzywdzonych przekroczyła 11 tysięcy zł.

Podczas przeszukania zajmowanych przez mężczyznę pomieszczeń funkcjonariusze Policji ujawnili znaczne ilości opakowań zawierających substancje w postaci kapsułek i płynów, etykiety samoprzylepne z treścią wskazującą na reklamę i ofertę produktów leczniczych mających służyć do leczenia szeregu ciężkich lub nieuleczanych schorzeń takich jak nowotwory, cukrzyca, autyzm, udar. Stan ujawnionych przedmiotów wskazywał na to, że mężczyzna posiadane substancje umieszczał w nowych opakowaniach, które opatrywał własnymi etykietami.

Prokurator zarzucił Tomaszowi D. popełnienie przestępstw z art. 286 par. 1 kk polegających na usiłowaniu i doprowadzeniu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do rzeczywistej wartości rynkowej oraz właściwości leczniczych oferowanych odpłatnie preparatów.