Sprawdź jak ma wyglądać edukacja w czasie kwarantanny

Pierwszy z tych dokumentów przedłuża zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju do 10 kwietnia. Wprowadza on też od 25 marca obowiązek prowadzenia przez szkoły zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Drugi dokument konkretyzuje sposób prowadzenia takich lekcji.

Za realizację działań związanych ze zdalną edukacją jest w szkole odpowiedzialny jej dyrektor. Zostaje on zobowiązany do informowania uczniów, rodziców i nauczycieli o sposobie i trybie realizacji zajęć. Ma też koordynować realizację tych zajęć. We współpracy z nauczycielami dyrektor będzie ustalał m.in. zakres treści nauczania do realizacji w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach prowadzonych w formach pozaszkolnych. Ma on też ustalić sposób monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy oraz umiejętności, jak również informowania uczniów i rodziców o ich postępach w nauce. Od dyrektora będzie tez zależał sposób przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, semestralnych oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności. Dyrektor będzie wskazywał źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej. Ma zapewnić uczniom i rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.