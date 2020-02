,,Spotkanie z robakami''. Kuriozalna wpadka Wałęsy!

Topek 11.2.20 14:33

To nie ważne, ważne że Wałęsa to Prezydent niezłomny nawet sfałszowane dowody niby agenturalne go nie złamały a obecnego Adrianka całkowicie uzależnionego i liżącego d.. kulawemu, proszącego by nie wykrzykiwać na spotkaniach mu prawdy w oczy że łamie konstytucje i jest politykiem jednej opcji, tak go prawda boli i kuje w oczy czy można do tej marionetki mieć jeszcze jakiś szacunek te gwizdy były całkowicie zasłużone