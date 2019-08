Śp. Maria Kaczyńska upamiętniona na Białorusi

Maria Helena Mackiewicz, córka Czesława Mackiewicza i Lidii z d. Piszczako urodziła się w Machowie pod Kobylnikiem (obecna nazwa – Narocz). Została ochrzczona w tamtejszym kościele pw. św. Andrzeja Apostoła we wrześniu 1942 roku przez proboszcza miejscowej parafii, ks. Kazimierza Pawłowicza. Zapis na ten temat figuruje w metrykach parafii św. Bernarda w Sopocie, gdzie przyszła para prezydencka wzięła ślub. Niedługo potem rodzina Mackiewiczów wraz z malutką Marią wyjechała z Kobylnika do Wilna, a w 1945 r. do Człuchowa. Historię tę opisuje Barbara Stanisławczyk w książce „Ostatni krzyk. Od Katynia do Smoleńska…”.