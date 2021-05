Sondaż: zdecydowana większość Polaków za współpracą opozycji z rządem w kluczowych sprawach

Zdecydowana większość badanych uważa, że lepszym dla dobra Polski byłaby współpraca opozycji z rządem - wskazują wyniki sondażu IBRIS przeprowadzonego na zlecenie Onetu.

Większością 290 głosów Sejm przyjął we wtorek ustawę o ratyfikacji zasobów własnych UE, kluczową w perspektywie uruchomienia wypłat z Funduszu Odbudowy.

Wcześniej z rządem w sprawie głosowania porozumiała się Lewica - w zamian za wpisanie postulatów do Krajowego Planu Odbudowy Lewica zobowiązała się poprzeć ustawę. Wywołało to falę komentarzy, głównie polityków i osób związanych ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej, aspirującej do miana lidera opozycji.

Radek Sikorski porównał porozumienie Lewicy z PiS do paktu Ribbentrop-Mołotow, zaś zdaniem Romana Giertycha Lewicę inspirowały w tej sprawie służby rosyjskie. Ostro w tej sprawie wypowiedział się Włodzimierz Czarzasty, który powiedział, że Sikorski i Giertych powinni "stuknąć się w głowę" - więcej czytaj tutaj.

Onet zlecił IBRiS przeprowadzenie sondażu, w którym ankietowanym zadano pytanie, czy ich zdaniem lepsza dla dobra kraju byłaby współpraca opozycji z partią rządzącą czy brak współpracy i odsunięcie PiS od władzy.

43,2 proc. badanych wybrało opcję „zdecydowanie opozycja powinna współpracować z PiS, kiedy chodzi o dobro kraju”, 22,5 proc. wybrało z kolei opcję „raczej opozycja powinna współpracować z PiSem, kiedy chodzi o dobro kraju”. Łącznie daje to 65,6 proc. ankietowanych popierających współpracę opozycji z PiS.

20,5 proc. badanych zdecydowanie odrzuca możliwość współpracy opozycji z PiS i dla dobra kraju uważa, że PiS należy odsunąć od władzy. 8,6 proc. raczej odrzuca możliwość współpracy opozycji z partią Jarosława Kaczyńskiego i również chce odsunięcia jej od władzy. Łącznie daje to 29,1 proc. ankietowanych.

jkg/onet