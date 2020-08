Sondaż: PiS bezkonkurencyjny. Start ugrupowania Hołowni bez znaczenia dla partii Kaczyńskiego

Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanym zwycięzcą najnowszego sondażu pracowni Estymator. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, partia Jarosław Kaczyńskiego wygrałaby w nich bez względu na to, czy wystartowałoby w nich ugrupowanie Szymona Hołowni.

W badaniu przeprowadzonym dla dorzeczy.pl PiS uzyskuje 44 proc. głosów i tym samym wprowadza do Sejmu 237 posłów. To wzrost o 0,1 punktu procentowego porównaniu do ostatniego badania oraz 2 mandaty więcej niż w wyborach. Bez ugrupowania Hołowni Koalicja Obywatelska uzyskuje 29,8 proc. głosów – to daje jej 139 mandatów. Oznacza to spadek poparcia KO o 1 pp., ale zysk 5 mandatów.

Koalicja Obywatelska w przeciwieństwie do PiS może się poważnie obawiać startu Ruchu Szymona Hołowni Polska 2050. Partia Kaczyńskiego uzyskuje wówczas 42,1 proc. i 234 mandaty. KO z kolei 25,9 proc. głosów i 127 mandatów.

Bez ugrupowania Hołowni trzecie miejsce uzyskuje Lewica z wynikiem 9,6 proc. i 33 mandatami. Start Polski 2050 oznacza, że to ona znajduje się na ostatnim miejscu podium z wynikiem 12,4 proc. i 53 mandatami. Lewica uzyskuje wówczas 7,3 proc i 23 mandaty. To utrata aż 26 miejsc.

Konfederacja w „starym” układzie uzyskuje 8,5 proc. głosów i 21 mandatów. Przy wzięciu pod uwagę ruchu Hołowni, może liczyć już tylko na 6,8 proc. głosów i 14 miejsc w Sejmie.

Start Polski 2050 Hołowni to strata także dla Koalicji Polskiej. Bez niej uzyskuje 6,9 proc. głosów i 21 mandatów, a w drugim wariancie balansuje w okolicy progu wyborczego – 5,2 proc. głosów i 8 mandatów.

Według sondażu przeprowadzonego w dniach 13-14 sierpnia frekwencja wyniosłaby 64 proc.

dam/dorzeczy.pl,Fronda.pl