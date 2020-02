Sondaż: Cień szansy na zwycięstwo Dudy już w I turze

Leszek 5.2.20 15:17

Tak sie kreuje rzeczywistosc.



PiS tak samo jak SLD nie chce parti Narodowej dopuscic do sejmu.



To lewacstwo o zydowskiej odnodze.



Porownajcie dwa teksty jeden pisu, drugi mowi o lewicy .



Blizniacy PiS-Lewica



Celem lewicy było wykreślenie z polskiej tożsamości ruchu narodowego. Nazistowskie Niemcy i sowiecka Rosja w pierwszej kolejności i niezwykle skutecznie mordowali działaczy ruchu narodowego. Podobnie po II wojnie światowej okupant komunistyczny dążył do biologicznej zagłady tego środowiska (co mu się właściwie udało). Narodowcy byli dla komunistów tym samym co Żydzi dla nazistów.



A co PiS mowi o Ruchu Narodowym.....



Jeden z najbliższych wieloletnich współpracowników politycznych Jarosława Kaczyńskiego, Adam Lipiński ujawnił, że jednym z głównych celów PiS było przez lata niedopuszczenie do powstanie w Polsce prawicy narodowej.



Lipiński będący bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego od lat 90, gdy tworzył wraz z nim Porozumienie Centrum, obecnie jest posłem PiS. We wtorek Lipiński wystąpił w programie telewizji Polsat „Gość Wydarzeń”. Poseł odpowiadał dziennikarce na pytania dotyczące sytuacji na scenie politycznej. Rozmowa zeszła między innymi na temat nowej siły na scenie parlamentarnej, Konfederacji Wolności i Niepodległość tworzonej przez narodowców i konserwatywnych liberałów.







To takie same kanalie



Krzysztof Bosak na prezydenta