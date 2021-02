Solidarna Polska o odwołaniu Kowalskiego: To wbrew umowie koalicyjnej

W specjalnym oświadczeniu prezydium zarządu Solidarnej Polski odniosło się do odwołania Janusza Kowalskiego z funkcji wiceministra aktywów państwowych. W ocenie polityków ugrupowania Zbigniewa Ziobry, nastąpiło to wbrew zawartej w ramach Zjednoczonej Prawicy umowie koalicyjnej.

Minister aktywów państwowych poinformował dziś o dymisji wiceministra jego resortu, Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski.

- napisał na Twitterze sam Janusz Kowalski.

Do dymisji odniósł się już zarząd Solidarnej Polski.

- „Negatywnie oceniamy odwołanie rekomendowanego przez Solidarną Polskę na stanowisko wiceministra Aktywów Państwowych Janusza Kowalskiego. Nastąpiło to wbrew umowie koalicyjnej zawartej w ramach Zjednoczonej Prawicy. Dzieje się to zaraz po sprzeciwie ministrów Solidarnej Polski wobec uchwał Rady Ministrów związanych z przyjęciem ustaleń szczytu Rady Europejskiej z grudnia 2020 r. oraz Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.”