Sobolewski o Kidawie-Błońskiej: Im więcej mówi, tym lepiej!

„Z tego co widzę, nie ma takich możliwości, żeby PO zrezygnowała ze swojej kandydatki co szczerze mówiąc nam nie przeszkadza po tym, co mówi pani marszałek” - powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski na temat Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.