Śmieszny wyrok dla żony Ryszarda Kalisza

Wiesław Kaloryfer 10.9.19 17:08

Za jazdę po pijaku przy takich promilach, to standardowy wyrok. Nawet ostrzejszy, bo bardziej dolegliwy niż zawiasy. Zakaz prowadzenia pojazdów i świadczenie na fundusz większe niż minimalne, więc też niczego sobie.

Jest tylko jeden problem. To standardowy wyrok za jazdę pod wpływem. Jak pamiętam prawniczka dostała też zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Przynajmniej tak mi się o uzy obiło, bo średnio śledziłem temat. Co się stało z tym zarzutem? Uniewinniona, czy też w tym jest kara za ten czyn? Jak jest to chyba jednak sąd był ciut wyrozumiały.



Trzeba jeszcze zwrócić uwage na to, że po sprawie karnej ruszy postępowanie dyscyplinarne. Ustawa prawo o adwokaturze wymaga od adwokata "nieskazitelnego charakteru" (określenie ustawowe). Praktyka jest taka, że prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo umyślne pozbawia adwokata cech nieskazitelności i powoduje skreślenie z listy adwokatów.