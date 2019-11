Śmierć dwóch chłopców w Szczecinie. Są nowe informacje

Do wypadku doszło we wtorek. Czterej chłopcy, którzy poszli na wagary, bawili się w surfing w opuszczonym basenie przeciwpożarowym. Dwaj z nich w wieku 12 lat, podopieczni Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, wpadli do wody. Jak informuje Radio Szczecin, strażacy dotarli na miejsce w ciągu sześciu minut od zgłoszenia. Chłopców przewieziono do szpitala, gdzie mimo reanimacji zmarli.