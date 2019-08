Śmierć Dawida Kosteckiego i Brunona Kwietnia. Jest oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości

Przecież to jest proste. Latali rządowym samolotem, od czasu do czasu, stuknąć jakąś małolatę. Jako że to było ustawione, to trzeba było kogoś zamknąć. Zamknęli alfonsa. Ale że jako że chciał sypać, to trzeba było go samobójczyć...



To jest proste. To jest cały PiSS w pigułce.

:)

