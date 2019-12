,,Słowa Grodzkiego o prezesie PiS to bezczelność!''

I'm from Londres Nova 17.12.19 13:22

Przedtem obnosiliście się z cierpieniem Prezesa i koniecznością przyjmowania silnych leków przeciwbólowych:



"To była poważna operacja i Jarosław Kaczyński bierze leki przeciwbólowe, bo to kolano go jeszcze mocno boli. Nie chcemy, żeby cierpiał. Najgorsze było 48 godzin po operacji"-podkreśla informator gazety. https://www.fronda.pl/a/prezes-pis-po-operacji-sa-nowe-informacje,137169.html



Teraz, gdy ktoś to wytknął twierdzicie, że to "bezczelność" ? Poczytajcie sobie o skutkach ubocznych leków przeciwbólowych.