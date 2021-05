Skandaliczne oświadczenie OBWE! ,,Obecny RPO powinien pozostać’’

Już nie tylko TSUE, ale również Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz kilka innych organizacji międzynarodowych chce stawiać się ponad polską konstytucją. Zajmujące się ochroną praw człowieka i obywatela międzynarodowe instytucje wystosowały wspólne oświadczenie, w którym… podważają decyzję polskiego Trybunału Konstytucyjnego ws. RPO.

Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara zakończyła się na początku września. Mimo to wciąż pełnił on swoje obowiązki, ponieważ do tej pory parlament nie wybrał jego następcy. W kwietniu Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak o niezgodności przepisu pozwalającego na pełnienie przez RPO obowiązków do czasu wyboru następcy z ustawą zasadniczą. W związku z tym Adam Bodnar musi do 15 lipca opuścić swój urząd.

Teraz głos w sprawie postanowiło zabrać Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz kilka innych organizacji międzynarodowych, które wprost podważają decyzję polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

- „Odnotowujemy, że polski parlament przeprowadza obecnie proces wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, gdyż kadencja obecnego Rzecznika dobiegła końca w dniu 9 września 2020 r. Zgodnie z obowiązującym prawem i procedurą obecny Rzecznik powinien pozostać na stanowisku do czasu powołania jego następcy”

Najwyraźniej przedstawiciele zabierających głos organizacji zapomnieli, że w Polsce najważniejszym prawem jest Konstytucja RP, która określa kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich.

