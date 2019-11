Skandal! Parlament Europejski znów atakuje Polskę! A to dzięki Biedroniowi...

- Przepisy, o czym mówiliśmy europosłom, są jednoznaczne. Zakazują propagowania pedofilii i wszystkiego, co się z nią wiąże. Mamy podobne zakazy w Kodeksie karnym jak zakaz propagowania na przykład totalitaryzmu czy też innych ideologii. W związku z tym jest to ewidentny atak na wartości w Polsce. Znaleziono sobie kolejne forum, jakim jest Parlament Europejski. Jest to tym bardziej przykre, że jest to robione rękoma polskich europosłów - podkreśliła