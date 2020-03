Skandal! Niemieccy duchowni idą coraz dalej

matis89 8.3.20 13:42

Bergoglio Fałszywy Prorok Nie Katolik i jego niemieccy heretycy budują wewnątrz KK nowy kościół bez Jezusa ale z demonami pachamamami itp.. Tyle że to nie oni wyjdą z KK, tylko wypchną katolików z wnętrza KK poza mury. A w miejscu KK powstaje religia antychrysta. Tym razem to Luter rządzi w KK i to nie on musi opuszczać KK, tylko on wyrzuci z murów KK katolików. Tak działa oszust Bergoglio.