Skandal! Kidawa-Błońska: Prezydent abdykował. Po prostu nas zdradził

Leszek 4.2.20 22:20

On was nie zdradził, to tylko taki kamuflaż.



On jak Bolko.. Bolko za , a nawet przeciw, taki tęczowy katolik, za rodziną , żydowska onuca, więc z waszej bajki.

Otrzymacie łzy jutro ťèczowe pędraki zamiast kotleta, trzeba klimat ratować.



Odwagi.