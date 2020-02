Skandal! Gross: Antysemityzm integralną częścią polskiego katolicyzmu

Gross zarzuca Polakom „udział na wielką skalę w morderstwie”. Jego zdaniem od początku XX w. Polacy masowo dokonywali zbrodni na Żydach, co „działo się na oczach wszystkich”. Gross oskarża też bp. Adama Sapiehę, który w czasie wojny miał nie protestować przeciwko niemieckiej polityce wobec Żydów, a po wojnie podbudzać polski antysemityzm.

- „Antysemityzm był integralną częścią katolicyzmu polskiego XX wieku. Uczestnictwo polskich katolików w prześladowaniu i morderstwach swych współobywateli żydowskich było zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym w całym kraju. Archiwa Kościoła nie są otwarte dla niezależnych historyków, ale nie jest to potrzebne, aby wiedzieć, jak to wyglądało, ponieważ działo się to na oczach wszystkich”