SK demoluje kościoły, WOŚP zbiera przed nimi pieniądze

Jerzy Owsiak oznajmił kilka dni temu, że w tym roku WOŚP gra razem z tzw. „strajkiem kobiet”. Nie przeszkodziło to jednak organizatorom wysyłać wolontariuszy pod kościoły, które jeszcze niedawno były demolowane przez aktywistów tzw. „strajku kobiet”. Swoje oburzenie postawą Owsiaka wyrażają internauci.

- „Strajk Kobiet w sobotę i w niedzielę gra z orkiestrą. Nie dajmy się podzielić” – mówił na piątkowej konferencji prezes WOŚP Jerzy Owsiak.

Tak, chodzi o ten sam „strajk kobiet”, którego aktywiści demolowali kościoły i kaplice w całej Polsce, przerywali nabożeństwa i atakowali modlących się w świątyniach katolików, domagając się m.in. legalnej aborcji na żądanie czy zakazu chrztu dzieci.

Poparcie dla tej inicjatywy nie przeszkadza jednak Owsiakowi w wysyłaniu swoich wolontariuszy pod atakowane przez „strajk kobiet” kościoły, aby tam zbierać pieniądze od obrażanych przez „strajk kobiet” katolików.

Dziś od rana mój kościół parafialny dosłownie oblężony przez WOŚP. Nigdy dotąd nie było aż tak nachalnie (a już zwłaszcza o 7 rano!) i nie zdarzyło się, by zbierający niemalże włazili do środka.

Na wielu maskach - czerwone błyskawice. W sumie, czemu nie? Przeca róbta co chceta.