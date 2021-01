Sikorski: Gdybym kiedyś ciężko zachorował, nie życzę sobie 'ratowania' przez naszych fundamentalistów

„Niniejszym oświadczam, że gdybym miał sam kiedyś ciężko zachorować w Wielkiej Brytanii to miałbym pełne zaufanie do tamtejszej służby zdrowia oraz systemu prawnego” – stwierdził Radosław Sikorski we wpisie na Twitterze.

Europoseł odnosząc się najwidoczniej do sprawy Polaka ze szpitla w Plymouth dodał, że nie życzy sobie „<<ratowania>> przez naszych fundamentalistów”.

Dalej Sikorski stwierdził:

„Nie życzyłbym sobie też wykorzystywania <<walki>> o mnie do przykrywania porażek rządu w programie szczepień”.

dam/twitter,Fronda.pl