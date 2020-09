Senatorowie PiS przeciwko zakazowi uboju rytualnego

W czasie dzisiejszego posiedzenia senackiej komisji rolnictwa senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli poprawki do noweli ustawy o ochronie zwierząt. Mają one dotyczyć m.in. ograniczenia uboju rytualnego.

Tydzień temu w nocy z czwartku na piątek Posłowie przegłosowali nowy projekt Prawa i Sprawiedliwości dot. ochrony zwierząt. Tzw. „Piątka dla zwierząt” zakłada m.in. zakaz hodowania zwierząt futerkowych z wyjątkiem królików czy ogranicza ubój rytualny wyłącznie do potrzeb polskich gmin wyznaniowych.

Ustawa trafiła do Senatu, gdzie dziś zajęła się nią senacka komisja rolnictwa i rozwoju wsi. Głosowanie nad zapowiadanymi przez senatorów poprawkami ma odbyć się bezpośrednio przed planowanym na 13 października posiedzeniem Senatu.

Zastrzeżenia co do kształtu proponowanej nowelizacji zgłosiło m.in. Biuro Legislacyjne Senatu, według którego niektóre zapisy są nieprecyzyjne, co budzi wątpliwości co do konstytucyjności ustawy. Przedstawiciel Biura mówił też o konieczności wydłużenia vacatio legis przepisów dot. uboju rytualnego.

Złożenie poprawek do noweli zapowiedzieli również senatorowie Prawa i Sprawiedliwości.

Senator Jan Maria Jackowski z PiS w czasie dyskusji wyraził ubolewanie nad tym, że „w Sejmie nie odbyła się poważna debata” na temat noweli. Dlatego, jak mówił, ma nadzieję, że to w czasie senacki prac zostanie wypracowana taka forma ustawy, którą będzie można przyjąć:

-„ Mam nadzieję, że rząd zmodyfikuje swoje stanowisko, tym bardziej, że kwestia uboju rytualnego ma, poza wymiarem gospodarczym, wymiar światopoglądowy i międzynarodowy. Tu potrzebna jest głębsza refleksja” – mówił.

O konieczności głębszego zastanowienia się nad najważniejszymi zapisami noweli dot. polskiego rolnictwa mówił również senator PiS Maciej Łuczak. Zgłosił dwie poprawki, jedną dot. usunięcia ograniczenia uboju rytualnego i drugą dot. usunięcia zbyt wysokich uprawnień dla organizacja pozarządowych. Co do zapisu o zwierzętach futerkowych stwierdził, że vacatio legis powinno zostać przedłużone do 6 lat, z zagwarantowaniem odpowiednich rekompensat.

kak/PAP