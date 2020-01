Senat oskarża TVP o... uderzenie kamerą w głowę dyrektor gabinetu Grodzkiego. Grodzki: ,,Powstrzymajmy tych szaleńców!''

Piotr Nowak 13.1.20 18:43

Panie marszałku łapówkarzu III, trzeba kamerę pozwać do sądu !! Tym bardziej, że do końca stycznia sądy są jeszcze wasze. Jeśli wydadzą wyrok w trybie pilnym, to kamera pójdzie za kratki ! Jeśli jednak rozprawa się przeciągnie, to może się okazać, że to ten duży łeb kobiety być winny i z jaką prędkością ona wtargnęła przed tą kamerę !