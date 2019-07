,,Sen o wolnej Polsce'' płk. Białousa dopełnia się

michu 31.7.19 15:19

Tak bardzo Polska wyrwała się z okowów komunizmu, że dawni ubecy pod ziemię się zapadli a ich potomkowie nie zdążyli nawet skonsumować tego co ich przodkowie wyrwali reakcjonistom razem z paznokciami i musieli w popłochu uciekać do Korei Płn. ;) Przez to dzisiaj nie ma już kto atakować KK w Polsce. Szkoda, że tego zwycięstwa tak wielu nie doczekało...