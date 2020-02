Seksedukacja w szkole? Rodzicu, masz prawo odmówić! [POBIERZ OŚWIADCZENIE]

"Zaproponowałem treść oświadczenia dla rodziców, którzy nie zgadzają się na tego typu zajęcia. Ma ono być respektowane. Jeżeli ktoś takiego oświadczenia nie będzie respektował, będzie podlegał odpowiedzialności. Takie sytuacje trzeba zgłaszać do Rzecznika Praw Dziecka, kuratora czy dyrektora szkoły, bo nawet on ma obowiązek to respektować. Zastanawiam się, czy w najbliższym czasie nie zrobię wizyty gospodarskiej na takich zajęciach. Zobaczę, co jest przedstawiane dzieciom, jaki będzie popłoch. Tego typu zdarzenia, działalność samorządów jest bezprawna"