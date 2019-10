Sejm potępia akty pogardy antykatolickiej. Wpadka Kidawy-Błońskiej. ,,Za'', a nawet ,,przeciw''

„Sejm Rzeczypospolitej zdecydowanie potępia wszystkie akty nienawiści i pogardy antykatolickiej i wzywa do ich potępienia wszystkie podmioty życia publicznego: państwa i organizacje międzynarodowe, władze publiczne i ośrodki opinii społecznej” - brzmi pełen tekst uchwały przyjętej podczas ostatniego posiedzenia Sejmu VIII kadencji.



Projekt do izby niższej skierowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz’15. Jak tłumaczyła podczas drugiego czytania projektu posłanka PiS Anna Sobecka, uchwała ma na celu realizować prawa należne wspólnotom i osobom uczestniczącym w życiu katolickim, w sytuacji, kiedy są przedmiotem nienawiści i pogardy.



Za głosowało 282 posłów, przeciw 8, wstrzymało się 9 parlamentarzystów, zaś 160 nie głosowało. Za przyjęciem uchwały zgodnie zagłosowali m.in. wszyscy obecni politycy PiS oraz Kukiz’15, 12 polityków PSL, a także, co ciekawe, 11 polityków PO-KO. Wśród parlamentarzystów Platform Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej była również Małgorzata Kidawa-Błońska.



Posłanka PO została skrytykowana przez niektórych użytkowników mediów społecznościowych. - Prezydenci miast z PO zakazujący marszów równości niczego nie nauczyli? - pisze jeden z użytkowników. - Nie chcę mieć z Wami nic wspólnego - pisze inny.



Do sprawy odniósł się jeden z dziennikarzy „Rzeczpospolitej” Michał Kolanko. - Niezrozumiałe głosowanie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - napisał za pośrednictwem mediów społecznościowych. Do tweeta publicysty odniosła się w końcu sama zainteresowana, twierdząc że „zagłosowała omyłkowo”.