Schetyna: Wcale nie chowam się za Kidawą-Błońską!

"To zupełnie inna sytuacja, to nie formuła schowania się za kimś, tak jak robił to prezes Kaczyński"-tak w rozmowie z "Rzeczpospolitą" lider Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna odpowiedział na zarzuty, jakoby miał "chować się" za wicemarszałek Sejmu, Małgorzatą Kidawą-Błońską.