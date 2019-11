Scalfari: Papież Franciszek nie wierzy w cielesne zmartwychwstanie Jezusa

AB 9.11.19 11:58

Wspaniałym dowodem na zmartwychwstanie Chrystusa w Ciele Przemienionym jest Całun Turyński. Wystarczy naprawdę dogłębnie tą relikwią się zainteresować. Chrystus pokazał nam, po 20 wiekach od Zmartwychwstania - Swoje Oblicze. Przed wynalezieniem fotografii, nikt go nie widział tak, jak my dzisiaj! To najlepszy dowód, ze nie jest fałszerstwem. Nikt przed wynalezieniem fotografii nie zdołałby spreparować takiego negatywu fotograficznego, a już na pewno nie zdołano by tego zrobić w średniowieczu. Po raz pierwszy wyraźne Oblicze z Całunu zobaczył fotograf na negatywie filmu, który wywoływał. Majestat Tego Oblicza jest zresztą z niczym nieporównywalny. Ale ludzie złej woli będą wymyślać różne bzdury, żeby temu zaprzeczyć. Natomiast Bergolio jako papież coraz bardziej przeraża. Ciekawe, w co jeszcze nie wierzy. Potrzebna jest wielka modlitwa za Kościół i wielkie prośby o dobrego papieża i kapłanów. Widocznie musiało tak być, by po wielkich i świętych Papieżach przyszedł zagubiony szkodnik, żeby wierni się ocknęli.