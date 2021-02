Sanepid nałożył karę na parafię. W kościele było za dużo wiernych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku nałożył karę pieniężną na proboszcza parafii Kąty w związku ze zbyt dużą ilością wiernych uczestniczących we Mszy św. Duchowny odwołał się do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego.

Do Komendy Powiatowej Policji w Brzesku wpłynęło anonimowe zgłoszenie ws. zbyt dużej ilości wiernych przebywających w kościele parafialnym. Po dotarciu na miejsce policjanci stwierdzili, że w świątyni przebywa 160 osób, choć zgodnie z obostrzeniami, ze względu na jej wielkość mogło przebywać maksymalnie 30 wiernych. Policja pouczyła proboszcza i zawiadomiła sanepid.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku nałożył na proboszcza karę pieniężną. Ten odwołał się jednak do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Zaistniałą sytuację bada tarnowska kuria.

- „Łamanie obowiązujących przepisów sanitarnych ma swoje konsekwencje, z którymi trzeba się liczyć”

- podkreśla rzecznik biskupa tarnowskiego, ks. Ryszard Stanisław Nowak.

Duchowny podkreśla, że wielokrotnie wysyłano do wszystkich parafii komunikaty, w których przypominano o obowiązujących ograniczeniach. Wskazuje przy tym na bardzo trudną sytuację księży, którzy z jednej strony są zobowiązani do przestrzegania obostrzeń, ale z drugiej do zapewnienia wiernym możliwości udziału w kulcie.

- „Nie mogą nikomu zabronić wstępu do kościoła albo siłowo kogoś z niego usuwać. Wierni mają prawo do swobodnego dostępu do liturgii i sakramentów, którego nie można im odmówić, zwłaszcza, że stan pandemii trwa już prawie rok”

- zaznacza.

kak/PAP