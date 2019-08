Samochód wjechał w ludzi na plaży

Uciekające przed radiowozem osobowe bmw wjechało na plażę pełną ludzi. Z auta wyskoczyło czterech mężczyzn, którzy chcieli ukryć się w tłumie. Policjanci szybko ustalili, kto podróżował samochodem. Wszyscy byli nietrzeźwi i żaden z nich nie przyznaje się do kierowania. Sprawa jest prowadzona przez sławskich policjantów.

W Tarnowie Jeziernym znajduje się popularne kąpielisko. W trosce o bezpieczeństwo odpoczywających osób są tu także policyjne patrole. Podczas jednej ze służb funkcjonariusze ze Sławy otrzymali informacje o prawdopodobnie nietrzeźwym kierowcy, który może przejeżdżać przez miejscowość. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd. Kierowca kabrioleta bmw przyspieszył, kiedy zauważył radiowóz. Policjanci zawrócili za kierowcą, a po chwili zostali zatrzymani przez kobietę. Ta przekazała, że wyprzedzający ją przed chwilą kabriolet uszkodził jej lusterko. To utwierdziło policjantów w przekonaniu, że bmw należy jak najszybciej zatrzymać do kontroli.

Funkcjonariusze ruszyli za kierowcą bmw. Po chwili pędzący kabriolet znalazł się na głównej plaży w Tarnowie Jeziernym, by uniknąć kontroli. Według relacji świadków wjechał tam z dużą prędkością i zatrzymał się przed wypoczywającymi osobami. Z bmw wysiedli mężczyźni, którzy próbowali ukryć się wśród kilkudziesięciu innych osób. Do policjantów ze Wschowy dzwoniły osoby wypoczywające nad wodą, by przekazać informacje dotyczące całej sytuacji. Wśród nich policyjne małżeństwo z Nowej Soli.