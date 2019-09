'Salonowi' puszczają nerwy... Olejnik w AMOKU!!! Atakuje wyborców PiS, wydaje wyrok na Banasia

PePe 27.9.19 21:21

Monisiu do tej stajni Augiasza, jaką wyprodukowało PeŁo to PiS nie dorośnie choćby rządziło jeszcze 100 lat i jakiśtam jeden czy drugi Banaś tego nie zmieni, choćbyście się zes ... rali. Ale rozumiem, tyle trudu, tyle pracy od świtu do nocy a cała para w gwizdek. To może być frustrujące. Tylko nie rzygnij pianą Moniu, wypij melisę to trochę pomaga.