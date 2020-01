Sąd Najwyższy ponad prawem? Sędziowie wskazani przez ,,nową KRS'' nie są uprawnieni do orzekania

Zatroskany 23.1.20 19:19

Ta cała Gersdorf to wygląda jak babcia klozetowa. I ona chce pouczać naród o nieomylności sędziów. Przecież to szopki jakieś są. Tych ludzi trzeba pozbawić wszelkich przywilejów. Niech idą do prawdziwej pracy, może do Biedronki albo Kauflandu. Tam ich miejsce. Precz z mej pamięci.