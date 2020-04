Saakaszwili: Kiedy Putin ,,odejdzie'', w Rosji zapanuje chaos

meduza 28.4.20 10:44





Pocieszne jest to jak lewactwo w Polsce rozpaczliwie próbuje się odciąć od Moskwy. W paranoicznym obłędzie związki z Putinem usiłują za to przypisywać wszystkim, którzy są zwolennikami prawicy. Lewacy robią tak jakby byli pewni, że w Polsce - poza nimi - żyją tylko sami kretyni lub kretyni więksi od nich. A przecież tak nie jest. Powinni to wiedzieć, zwłaszcza że dostali już kilka potężnych kopów w zadek i na kolejny się zanosi. Kretynów jednak niewiele życie uczy.



W Polsce ludzie doskonale wiedzą, że obecne lewactwo, w tym i to tęczowe, ma korzenie w post-PZPR-owskiej komunie lat PRL. Nie bez powodu tamte ówczesne sługusy Kremla dziś bez wstydu są europosłami czy posłami totalnej opozycji. To tacy jak Cimoszewicz, Ciosek, Miller, Święcicki, Rosati i cała masa innych. Do tego ci wszyscy generałowie, pułkownicy i inni z UB, SB, WSI i co tam jeszcze. Z kolei w tęczowej współczesnej neo-komunie ma być niby powiew świeżości. Jakiej świeżości? Dla kogo? Dla homosiów? Bo przecież dla hetero to nie pachnie świeżością. No i tak do kupy wzięci, dziś stają razem i trzymając się pod ręce krzyczą "precz z komuną". Parodia, groteska i psychiatryk w jednym. Obłęd, który chcą zaaplikować innym. Dobrze, że zwykli ludzie mają to gdzieś i jedynie pukają się w czoło. Zresztą wszystkie sondaże pokazują gdzie ludzie mają taką szopkę.