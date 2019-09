Ryszard Czarnecki: Zagrożenie ze strony Rosji jest bardzo realne

Zaznaczył jednocześnie, że Polsce zależy na tym, aby podobne standardy bezpieczeństwa były w ramach Unii Europejskiej. Odnosząc się do kwestii wyborów podkreślił, że tu system do liczenia głosów jest jedynie pomocniczy, podstawowym zaś jest ten papierowy – to element zabezpieczenia przed ewentualnymi próbami fałszowania wyników.