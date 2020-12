Rusza narodowy program szczepień. Gdzie i kiedy się zgłaszać?

- Od dziś mogą zgłaszać się podmioty lecznicze, które chcą brać udział w narodowym programie szczepień przeciw koronawirusowi – powiedział podczas konferencji prasowej szef KPRM minister Michał Dworczyk.

Szef gabinetu premiera zdementował także fake newsa, jakoby brakowało respiratorów, a w Szpitalu Narodowym stoją one niewykorzystane. Informacje takie mieliby przekazywać politycy opozycji.

- Dziś w Polsce mamy ok. 18 tys. wolnych łóżek i ok. 1300 wolnych respiratorów – stwierdził Dworczyk.

- Dziś rusza możliwość zgłaszania się przez podmioty lecznicze, które chcą brać udział w programie szczepień. Można się zgłaszać poprzez stronę internetową. Tam znajdują się wszystkie warunki i wyjaśnienia. Zgłoszenia można składać do 11 grudnia. Po tej dacie, w zależności od liczby zgłoszeń, podejmiemy decyzję, ile szpitali tymczasowych zostanie wykorzystane jako dodatkowe punkty masowych szczepień. 15 grudnia pojawią się informacje o wszystkich punktach, gdzie można się zaszczepić. Chcemy, aby takie punkty były w każdej gminie - poinformował.

- Chcemy, żeby w każdej gminie był co najmniej jeden mobilny punkt szczepienny – dodał.

- Może zgłosić się każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą, spełniający warunki podane na stronie NFZ (…) W Polsce taką kwalifikację będzie mógł przeprowadzić każdy lekarz mający prawo do wykonywania zawodu na terenie RP. Podmiot realizujący szczepienia musi zadeklarować, że będzie dostępny dla pacjentów co najmniej 5 dni w tygodniu. Taki podmiot musi zadeklarować, że będzie dysponował przynajmniej jednym zespołem wyjazdowym. Taki podmiot musi zagwarantować, że będzie miał potencjał do wykonania 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół. To także warunki lokalowe, aby moc bezpiecznie przeprowadzić cały proces szczepienia – wyjaśnił.

mp/kprm